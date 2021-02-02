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???? رئيس الأبحاث لدى الراجحي المالية مازن السديري يشرح “نظرية نمو اقتصاد المدن” وكيف سيكون شكل العاصمة الرياض خلال السنوات العشر المقبلة كلام مهم جدًا للمهتمين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وطلبة الجامعات والباحثين عن وظائف ????????





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