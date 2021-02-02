معلومة يجهلها كثيرون عن الصناعات السعودية

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???? معلومة يجهلها كثيرون
ربما البعض لا يعرف أن الصناعات السعودية منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ودخلت إلى منازل العالم كله ???? وهي صناعات أولية تستخدم في صناعات تحويلية كثيرة، منها على سبيل المثال:
✅ الصناعات البتروكيميائية
✅ المعادن واللدائن
✅ البلاستيك والأسمدة وغيرها..
بل إن 95% من الرقائق الإلكترونية في أجهزة الهاتف الذكية مصنوعة سعودية بين سوفت بنك وصندوق الرؤية السعودي.. و40% من المواد المبتكرة التي تصنع منها تلك الأجهزة مصنوعة في السعودية ..
وهنا على سبيل المثال: صفائح الهيكل الخارجي لسيارات لاند روفر وجاكوار مصنوعة في السعودية.. وغير ذلك الكثير ????????????????
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