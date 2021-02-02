ارتفاع تدريجي في الحرارة.. و«الحصيني»: من 3 إلى 5 درجات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ظهور السحب متوسطة وعالية على أجزاء من غرب ووسط وشمال المملكة، غدًا الثلاثاء، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات على معظم المناطق بدءًا من مكة والمدينة وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

وتابع «الحصيني»، بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أن الكتلة الهوائية القطبية الأصل من المتوقع أن تبدأ التزحزح ناحية الشرق والشمال الشرقي من المملكة؛ ليحل محلها كتلة أخف برودة مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الليل المتأخرة على المناطق الوسطى والشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، مضيفًا: «ما زلنا نراقب المنخفض الجوي المتوقع الذي يؤثر على المملكة وأجزاء من دول الخليج العربي، بمسار جيد ورائع، ونسمع الخير لبلادنا»، لافتًا إلى أن السحب (العالية والمتوسطة) المتوقعة ترجح هطول أمطار على مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: «مكة المكرمة، نجران، والمدينة المنورة»، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الغربية بمنطقة الرياض، وسماءً غائمًة جزئيًّا على أجزاء غرب ووسط المملكة.

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