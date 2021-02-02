شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية تكاملية لأسر الأيتام بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة المهرة.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

وأشاد نائب محافظة المهرة سالم نيمر، بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز تجاه أشقائهم اليمنيين سواء بالمهرة أو في بقية المحافظات الأخرى.

بدوره قدم مدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث د. محمد علي الناشري شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا المشروع الذي يستهدف شريحة مهمة من المجتمع وهي الأيتام، موضحًا أن 300 يتيم ويتيمة في المهرة سوف يستفيدون من ذلك عن طريق كفالة شهرية تقدم لهم ولأسرهم، إضافة إلى الرعاية الشاملة في الجانب التعليمي والصحي.

وقد دشّن المركز الأسبوع الماضي مشروعه لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب بحضور مسؤولي وأهالي المحافظة؛ الأمر الذي لاقى استحسانًا لدى الجميع.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.