شكرا لقرائتكم خبر عن 4706 حقائب شتوية للأسر المحتاجة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على الأسر العفيفة والمحتاجة والأكثر تضررًا في محافظات عمّان والزرقاء وجرش والكرك وعجلون ومعان والمفرق وإربد والطفيلة الأردنية.

حيث جرى توزيع الكسوة الشتوية على 4706 أسر أردنية وفلسطينية وسورية بواقع 23.530 فردًا، ليبلغ عدد الحقائب الموزعة عليهم 4706 والبطانيات 9412.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.

من جهة أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات، السبت الماضي، 334 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 155 مريضًا تمت معاينتهم، وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 54 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 24 مريضًا، وراجع 16 مريضًا عيادتي الأسنان.

فيما تم استقبال 45 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 24 صورة أشعة لـ 13 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضًا واحدًا، وإعطاء 63 مطعومًا لـ26 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 225 وصفة طبية.