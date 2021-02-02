شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تطلق ثالث مراحل «وطننا أمانة» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وبالتعاون مع شركائها في القطاعَين العام والخاص، المرحلة الثالثة لبرنامج «وطننا أمانة» لعام 2021م، تحت شعار «نحو شراكة فعّالة لتعزيز النزاهة».

ويهدف البرنامج إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد المالي والإداري بكافة مستوياته. وثمّنت «نزاهة» الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات في القطاعَين خلال مراحل البرنامج، مؤمّلة استمرارها في هذه المرحلة وبما يحقق الأهداف المرجوّة.

ويأتي البرنامج استكمالًا للجهود التوعوية، والتثقيفية، التي بذلتها «نزاهة» مع إمارات المناطق في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي استهدفت عددًا من الجهات الحكومية التي تشكّل خدماتها أولوية لدى المواطن من خلال فروعها في مناطق المملكة، وذلك لتنفيذ برنامج المبادرات الوطنية الرائدة في مشروع التوجهات الإستراتيجية للهيئة، والذي ينطلق من أهمية التطوير المستمر للهيئة وأعمالها، ومنها تطوير المبادرة في الجهات الحكومية، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤية المملكة 2030م.