شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 4 كيلو مترات بطريق الحمدانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة بدء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير طريق الحمدانية الرئيس الواقع شمال شرق المحافظة، الذي من شأنه تحقيق أهداف الأمانة نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسة في أنحاء المدينة، فضلًا عن كونه أحد مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030م. وأوضحت أمانة جدة أن نطاق التطوير بطريق الحمدانية الرئيس الموازي لطريق الحرمين يبدأ من قاعة لندن جنوباً حتى تقاطع شارع عمرو بن أبي وقاص شمالاً، متضمنًا جميع التقاطعات على الطريق بطول 4 كيلو مترات وعرض 52 مترًا ومدة تنفيذ خلال 18 شهرًا، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تحسين الحركة المرورية نظراً للكثافة السكانية، التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أن الطريق سيتضمن عناصر عديدة ومميزة تسهم في تحسين جودة الحياة، حيث سيتكون من 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه، ومسارين للمشاة ومسارين للدراجات على جانبي الطريق، بالإضافة لمواقف للسيارات وأخرى للدراجات، وكراسي جلوس للعامة، وإشارات ضوئية للتقاطعات، وأعمال لري وتشجير الطرق، فضلاً عن أعمال الإنارة الديكورية، التي تشمل الأرصفة الجانبية، فيما سيشكل المشروع حال اكتماله نموذجا مثاليًا للسكان ومحفزاً لهم على ممارسة الرياضات في بيئة آمنة.