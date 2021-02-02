شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يفتتح اليوم الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، عبر منصة افتراضية، تحت شعار «تحسين التجربة في رحلة الضيف»، ويدشن منصة «وفادة» للتدريب الإلكتروني للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من عسكريين ومدنيين ومتطوعين، ومنصة «المستودع الرقمي لأبحاث الملتقيات العلمية».

ويثري الملتقى عدد من أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء، والمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة، ونخبة من المتخصصين والباحثين، يستعرضون أهم مبادرات وبرامج الجهات الحكومية الهادفة لتيسير رحلة الحاج والمعتمر، ودعم قرارات تحسين خدمة ضيوف الرحمن، كما يهدف لعرض نتائج الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمقومات الارتقاء بتجربة رحلة الحاج والمعتمر، إضافةً إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة الحشود للاستفادة منها وتعميمها، مع إيجاد قنوات تواصل فعالة بين الأطراف المعنية والقطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد رئيس جامعة أم القرى د. معدي آل مذهب أن الملتقى يحظى عبر تاريخه بدعم دائم من القيادة الحكيمة، وبمتابعة واهتمام مباشر من سمو أمير مكة المكرمة، وذلك بهدف تسخير جميع الإمكانات التي تحقق لضيوف الرحمن -من الحجاج والمعتمرين والزوار- لأداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

ودعا معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة راغبي التسجيل في الملتقى إلى الدخول عبر الرابط التالي: http://hajj.uqu.edu.sa/multaqa/20/، ولحضور الملتقى على يوتيوب: https://youtube.com/channel/UCe858hH4wPi7unyyizstxhA.