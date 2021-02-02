شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا».. تفعيل والتزام بمجمعات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية تطبيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان «يحفظهما الله»، بتكثيف أعمال الرقابة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهته وحماية المجتمع من خطره.

وعمدت الجهات المسؤولة بإلزام كافة المتسوّقين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية، وكافة الأسواق بالمنطقة، باستخدام تطبيق «توكلنا»، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطا إلزاميا ضمن الإجراءات الاحترازية، للدخول إلى جميع الأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية، ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، واتباع التعليمات.