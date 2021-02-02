شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الجبيل.. محطات لـ «الأمطار» وتطوير وتشجير تقاطعات الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على إنجازات المجلس البلدي لمحافظة الجبيل، واستمع إلى مقترحاتهم والرؤى المستقبلية، مؤكدًا أن المجلس هو شريك أساسي مع البلدية في التنمية، من خلال تبادل الأفكار وطرح الرؤى وبلورتها لتظهر في النهاية بصورة متكاملة تخدم كافة فئات المجتمع وتحقق التطلعات التي يصبو إليها المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بتنمية المدن، مع التركيز على برامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

ونوه م. الجبير، خلال استقباله رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل فهد المسحل، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، ونائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل سعد البوعينين، بمقر الأمانة، أمس، بزياراته السابقة لمحافظة الجبيل، واطلاعه على سير إنجازات المشاريع، وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لمتابعة هذه المشاريع التنموية، والوقوف عليها، مؤكدًا أن محافظة الجبيل كباقي المحافظات تشهد نموا عمرانيا وتنمية مستدامة من خلال الدعم الكبير الذي تلقاه من لدن حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -.

وشهد الاجتماع استعراض بعض المشاريع التي تختص بالفرص الاستثمارية بمحافظة الجبيل، عرضها رئيس المجلس البلدي بالجبيل، والتي من شأنها تطوير المرافق السياحية والترفيهية، وتتوافق مع برامج جودة الحياة، وأثنى م. الجبير على هذه المشاريع التطويرية، والتي ستسهم في خلق فرص استثمارية تعزز من مكانة المحافظة من البرامج السياحية.

كما تم استعراض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تنفذها بلدية محافظة الجبيل، والتي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، ومن ضمنها مشروع إنشاء محطة وخطوط الفائض البحري ببلدية محافظة الجبيل «مبادرة السيول»، ويجري حاليًا تنفيذ محطة تصريف مياه الأمطار، التي ستحتوي على عدد 6 مضخات كل منها سعة 2500 لتر/ثانية، وعدد 2 خط ضخ كل منها بقطر 1600 ملم وطول 2 كم، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 40%.

ويتم العمل على مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية «شبكات» بحي الروضة، وهو عبارة عن أعمال شبكات تصريف مياه أمطار بحي روضة الخالدية وطريق الملك عبدالعزيز، وبلغت نسبة الإنجاز 38%، كما يجري الآن العمل على مشروع تطوير تقاطعات طريق المدينة المنورة «مبادرة أنسنة المدن»، ويشمل المشروع تطوير وتحسين تقاطع طريق المدينة المنورة مع طريق الجبيل - الدمام السريع من أعمال أرصفة وتكسيات حجرية وأعمال حدائق وتشجير وشبكات ري وأعمال إنارة ديكورية وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 89%.

كما يجري العمل في مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة الجبيل «مبادرة أنسنة المدن» ويشمل أعمالا مدنية وأعمال حدائق وتشجير وأعمال إنارة وبلغت نسبة الإنجاز فيه 12%، إضافةً إلى مشروع إنشاء مبنى بلدية فرعي بضاحية الملك فهد بالجبيل «مبادرة المباني والمرافق»، وبلغت نسبة الأعمال المنجزة فيه 39%.

وأكد م. الجبير أن الأمانة، ممثلة ببلدية محافظة الجبيل، ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأمانة من لدن حكومتنا الرشيدة - يحفظها الله -.