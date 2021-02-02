شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب شكر من أمير الشرقية لـ«مدير التعليم» بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مدير عام تعليم المنطقة الشرقية المكلف د. سامي العتيبي، خطاب شكر وتقدير من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك تزامنًا مع اطلاع سموه الكريم مؤخرًا على تقرير موجز عن جاهزية مدارس تعليم المنطقة للفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من البرامج والمشاريع التي تضمنها التقرير، والتي تعكس جاهزية مدارس تعليم المنطقة للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وذلك بما يتوافق واستكمال الخطط والبرامج والمشروعات التي تأتي بإشراف مباشر من قِبَل وزارة التعليم، مشيرًا إلى تطلع مدير التعليم الدكتور العتيبي، من قِبَل جميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخُطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم وذلك ترجمةً لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قِبل حكومتنا الرشيدة «وفقها الله» لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأضاف: «لم يتبقَ أمامنا إلا أن نبذل قصارى جهودنا لتحمل المسؤولية بتعاون وتضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد الذي لا يقتصر على إدارات التعليم، بل يمتد لمد مزيد من جسور التعاون مع المجتمع خصوصًا أولياء الأمور باعتبار التعليم مسؤولية الجميع، ولإحراز تقدم وتميّز ينشده ولاة أمرنا -يحفظهم الله- إذ إننا في حقبة تتطلب مواجهة التحديات بوضع الحلول الناجعة واستشراف المستقبل عبر بوصلة التغيير لتحقيق الأهداف المنشودة».

ورفع د. العتيبي جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما الكبير ومتابعتهما الدقيقة لبرامج ومشاريع تعليم المنطقة، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الإستراتيجية، متقدمًا في الوقت نفسه إلى جميع منسوبي التعليم بجزيل الشكر والتقدير على جهودهم ومتابعتهم الحثيثة لخطط الوزارة؛ مما كان له الأثر الواضح في نجاح أهداف التعليم عن بُعـد وتجويد العملية التعليمية التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على جودة أداء أبنائنا الطلاب والطالبات.