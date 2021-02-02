شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد شهادة «الأيزو» لخدمات نظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت أمانة المنطقة الشرقية على تجديد شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو «ISO 9001:2015» حتى عام 2022م، وذلك نتيجة الاستدامة والامتثال بتطبيق الإجراءات الخاصة بسياسة الجودة بكل المهام بالإدارة، وفي العديد من خدمات نظم المعلومات الجغرافية المقدمة للمستفيدين بالقطاع البلدي من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، وعبر البوابة الجغرافية للأمانة مثل: المستكشف الجغرافي، وتطبيق «مدينتي» للأجهزة الذكية، وتحديث خارطة الأساس، إضافة إلى فرز الأراضي والدوبلكسات، والكروكي المساحي، وتحديث الصكوك، واعتماد المخططات، وطلب بيانات مكانية، واستعلام عن النطاق العمراني، وطلب لوحات رقمية، وكذلك اعتماد المكاتب الهندسية، وترخيص المشاريع الخدمية، وشراء الزوائد التنظيمية، الأمر الذي ساهم في تحقيق إستراتيجيات التحول الرقمي وتطبيق أعلى معايير الجودة، من خلال مراجعة وثائق نظام إدارة الجودة والإجراءات الموثقة للعمليات والتأكد من تطبيقها بفاعلية وصيانة النظام باستمرار من قبل مدقق معتمد.

وتسلم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، الشهادة، أمس، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في ظل التطوير المستمر لأنظمة الأمانة الرقمية، ونتيجة الاستدامة والامتثال بتطبيق الإجراءات الخاصة بسياسة الجودة بكل المهام بالإدارة، وفي العديد من خدمات نظم المعلومات الجغرافية المقدمة للمستفيدين بالقطاع البلدي.

وقال إن هذه الجهود تسهم بالارتقاء في تقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق إستراتيجيات التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات لتحسين جودة الحياة، التي تعتبر أذرعا تنفيذية للبرنامج الوطني لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وفق متطلبات نظام إدارة الجودة لتطوير خدمات نظم المعلومات الجغرافية، وتحقيق رضا المواطنين باستخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها وتدقيقها وحفظها بعد تحاليل البرمجة وجعلها متاحة لصناع القرار بكل شفافية ولجميع القطاعات الحكومية والخاصة بهدف ارتقاء بيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.