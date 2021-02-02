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أمير الشرقية يوجه بضبط الفتوى ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية

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الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بجهود الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في توعية المجتمع والإجابة عن تساؤلاتهم، التي تهم دينهم ودنياهم.

وأكد سموه، خلال استقباله مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ فهد المهيريس، بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أهمية ضبط الفتوى والعمل على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية، التي يحثنا عليها ديننا الحنيف.

من جهته، قدم المهيريس شكره لسمو أمير الشرقية على الاستقبال والتوجيهات السديدة، التي استمع لها من سموه الكريم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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