شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يناقش الميزانيات الخدمية في اجتماع مجلس المنطقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الخامسة عشرة من دور الانعقاد السابع، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وذلك عبر الاتصال المرئي.

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة م. بندر السبيعي، مبينًا أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض الميزانيات الواردة من الجهات الخدمية بالمنطقة الشرقية، وكذلك المواضيع التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واعتمادها.