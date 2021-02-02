شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جهات رقابية ترصد 12 مخالفة «صحية» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت حملة مشتركة مكونة من صحة الشرقية وبلدية وشرطة محافظة الخبر، للتأكد من بدء العمل بتطبيق «توكلنا» بالمقاهي والمطاعم، ومن تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، التي تحد من تفشي فيروس كورونا مثل: توافر جهاز قياس الحرارة، والمعقمات المطابقة للشروط الصحية، ولبس الكمامات، ووجود الشهادات الصحية لجميع العاملين، والتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة.

تصحيح المخالفة

ورصدت الحملة عددا من المخالفات المتعلقة بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من المنشآت التجارية والمقاهي، وأبرزها 7 مخالفات للإجراءات الاحترازية، و5 مخالفات للإجراءات الصحية، وتم فرض الغرامات على المخالفين وإلزامهم بتصحيح المخالفة. كما تم التأكيد على أصحاب المقاهي والمطاعم بالتشديد في عدم دخول العملاء إلا بعد التسجيل في تطبيق «توكلنا».

تجمعات آمنة

وأكد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي أنه تماشيًا مع توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف -حفظه الله- فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقيه سخرت جميع إمكاناتها للقيام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي كورونا المستجد، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ليكون إجراء «احترازيا» أثناء الدخول لمبنى المديرية وإدارتها. وناشد كل أفراد المجتمع حتى تكون تجمعاتنا آمنة ومتوافقة مع البروتوكولات الصحية والمخالطة بالحرص على تحميل تطبيق «توكلنا» لاعتباره طريقة معتمدة لمعرفة الحالة الصحية أثناء الدخول للمنشآت الحكومية والخاصة والأماكن العامة.

رفع الوعي

وكثفت أمانة الشرقية أمس أعمال الرقابة للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كل التدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهته وحماية المجتمع من خطره. وعمدت الأمانة منذ صباح أمس الأول بإلزام كل المتسوقين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية، وكل الأسواق بالمنطقة، باستخدام تطبيق «توكلنا»، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطا إلزاميا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية، ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، واتباع التعليمات.

تدابير صحية

ونفذت الأمانة 847 جولة رقابية، بالإضافة لـ 3 جولات مشتركة مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة كل التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت، التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية. وأسفرت الجولات عن ضبط 17 مخالفة، جاء ضمنها 14 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 وتطبيق «توكلنا» في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

تعقيم وتطهير

وأشارت إلى غسل وتعقيم وتطهير 745 موقعًا، باستخدام 134185 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 471 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7707 أطنان من النفايات، وإزالة 4645 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

خطة دورية

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كل المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكل ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات «940»، لمعالجتها، كما دعت الأمانة أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفيًا أو إلكترونيًا.