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حملات توعوية لمراجعي «التجمع الصحي»

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الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي، على كافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع بتكثيف الحملات التوعوية المعنية بالبروتوكولات الوقائية للزوار والمراجعين للمنشآت التابعة للتجمع.

ويأتي ذلك تزامنا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -يحفظهما الله- على ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار كوفيد 19.

ونوه الغامدي بأن التجمع بدأ منذ وقت مبكر بتكثيف عمليات الفرز البصري في جميع مستشفياته ومراكزه الصحية، وتشمل عملية الفرز جميع المرضى والمراجعين والموظفين. كما شدد على ضرورة التقيد بتطبيق البروتوكولات وعدم التهاون بها من لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي حرصا على سلامة الجميع. مؤكدا حرص القيادة الرشيدة -يرعاها الله- في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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