شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مجالات للتعاون بين السعودية والكونغو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتفاقية تعاون مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديموقراطية ماري تومبا نزيرا، بمقر وزارة خارجية الكونغو، لتطوير علاقات المملكة الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول وتدعيماً للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وتتضمن بنود الاتفاقية تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

كما استقبل رئيس جمهورية كونغو الديمقراطية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، في المقر الرئاسي، أمس (الاثنين)، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

ونقل الوزير قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لفخامته، فيما حمّل تشيسيكيدي، قطان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.