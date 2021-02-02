شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: موقف السعودية تاريخي لإنقاذ اليمن من العدوان الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الموقف التاريخي للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين التي هبت لإنقاذ الشعب اليمني من العدوان الحوثي المدعوم من إيران.

مثمناً خلال لقائه أمس (الاثنين)، وفداً من رؤساء المكونات الدعوية والعلمية في برنامج التواصل مع علماء اليمن، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي دفعت قيادة المملكة في الاستجابة لنداء الحكومة الشرعية اليمنية وقيام عاصفة الحزم وتبعها الأمر بعملية إعادة الأمل، بإشراف ومتابعة دقيقة من ولي العهد والجهود الإنسانية والإغاثية للأشقاء اليمنيين. وأثنى على دور علماء اليمن من المكونات الدعوية والعلمية كافة في الحفاظ على هوية الشعب اليمني من التجريف الحوثي للمناهج التعليمية وتاريخه وهويته، لافتاً إلى ضرورة استشعار العلماء والدعاة مسؤوليتهم أمام الشعب اليمني في الدفاع عن دينهم وعقيدتهم.

واعرب مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد بن موسى العامري، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم السخي الذي يقومون به تجاه الشعب اليمني، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في دعم علماء ودعاة اليمن من المكونات الدعوية والعلمية كافة عبر برنامج التواصل مع علماء اليمن. وأكد ضرورة توحيد الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة المخاطر التي يواجهها الشعب اليمني ومحاولات مليشيا الحوثي تغيير المناهج التعليمية واستهداف هويته وعقيدته.