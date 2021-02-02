شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التجارية بالمدينة: لا دخول للمتسوقين إلا بـ «توكلنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - منعت المراكز والمحلات التجارية في منطقة المدينة المنورة، الدخول إليها إلا بوجود تطبيق توكلنا، للحد من انتشار فايروس كورونا ، وأكد بعض العاملين فيها أن معظم المتسوقين يتوفر لديهم تطبيق توكلنا.

وأكد حارس الأمن خالد علي، صدور تعليمات بمنع دخول المتسوقين للمراكز التجارية إلا بتوافر تطبيق توكلنا، وأضاف، نواجه إشكاليات لدى البعض الذين لا يتوافر لديهم التطبيق، ويشير زميله عبدالله الحربي، إلى حرص الكثير من المتسوقين على تحميل التطبيق وإظهاره فوراً بمجرد الطلب وأصبح الكثير لديهم إدراك حيال أهمية التطبيق للمحافظة على صحة الجميع والمجتمع وعدم انتشار فايروس كورونا.

وقالت المواطنة أشواق عايد، فور صدور هذا القرار التزم الكثير من المواطنين بتحميل التطبيق ولكن تكمن بعض الإشكاليات في ضعف شبكة الإنترنت أو تعليق في البرنامج.