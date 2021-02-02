شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الترحيب بقول " مرحبا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان حكم الترحيب بقول " مرحبا " .

وقال الخثلان " يجوز قول الرجل لآخر مرحبا، ولا بأس من استخدام هذه العبارة ، فهي من عبارات التكريم والترحيب بمن يقابله الإنسان وبالضيف " .

وأضاف: " كلمة مرحبا من الكلمات الحسنة المختصرة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وترحيبه بالآخرين فكان يفعل ذلك مع ابنته ومع الوفود، كما أن العرب كانوا يقولون الكلمة قديما ومازال الناس يستخدمونها " .