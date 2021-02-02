شكرا لمتابعة خبر عن توضيح للمواطنين من الصحة بخصوص مواعيد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على أهمية الالتزام بالمواعيد المجدولة لتلقي لقاح كورونا.

وأوضحت أنه في حالة عدم إشعار المستفيد بإعادة جدولة الموعد المتعلق بالحصول على لقاح كورونا» يُرجى التوجه لموقع المركز حسب الموعد المجدول له مسبقاً.

وكانت وزارة الصحة، أشارت إلى أنَّها بدأت إعادة جدولة مواعيد الحصول علی الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة؛ وعزت ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادتها؛ نظرًا إلى استمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.