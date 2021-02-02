«الحقيل» يوجه تعميمًا للأمانات والبلديات حول رقابة الأسواق والمطاعم

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات، بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق المنشآت غير الملتزمة فوريًا.

وقال ماجد الحقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا؛ وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة».

وأضاف: «والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها».

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