مواطنان يتباهيان بإطلاق «أعيرة نارية» في ظهران الجنوب قبل ضبطهما

ألقت شرطة عسير القبض على مواطنين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب.

صرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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