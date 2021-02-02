واصلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، تقديم خدماتها التعليمية الإلكترونية، حيث أظهرت إحصائيات العمادة للأسبوع الثاني من الدراسة، في الفصل الثاني للعام الجامعي 1442، وجود 11035 فصلا افتراضيا، و12550 فصلا افتراضيا مسجلا. أوضح ذلك عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، وأضاف أن عمادة التعلم الإلكتروني قدمت ضمن جهودها في الأسبوع الثاني، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان «تهيئة المقرر والطلاب لبدء وتفعيل التدريس الإلكتروني» بلغ عدد المستفيدين منها 206، إضافة إلى تنظيم 944 اجتماعا وندوة عبر المنصة الإلكترونية.



كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف فصل افتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.