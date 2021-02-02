بنزين مخلوط يرفع منسوب الزيت بالسيارات

سحب عينات
طالب الأهالي بمعرفة أسباب وجود بنزين غير جيد أو تالف أو مختلط بمادة أخرى، وشددوا على تعويضهم أن لحق الأذى بسياراتهم، فيما أكدت مصادر لـ«دوت الخليج» ورود بلاغات عديدة لوزارة التجارة، التي تعاملت مع البلاغات، وسحبت عينات من محطات البنزين لإرسالها إلى هيئة المواصفات بغرض فحصها، وأكدت الوزارة على أنه حال تعطل المركبة ضرورة إحضار تقرير فني عن سبب الخلل من مركز صيانة معتمد من قبل الوكالة وتسليمه لفرع التجارة بالباحة.
نتيجة العينات
تواجد مندوبون لوزارة الطاقة ووزارة التجارة في الميدان للوقوف على الوضع، مؤكدين ظهور نتيجة العينات التي جمعوها خلال الأيام القادمة. وكانت «دوت الخليج» نشرت تقريرا في 29-12-2020 حول زيادة زيت محركات سيارات مواطنين في نجران بعد تعبئتهم بنزين 91، وقيام فرع وزارة التجارة بسحب عينات عشوائية من زيوت سيارات المواطنين الذين تقدموا بالبلاغات لمعاينتها.
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