إغلاق فوري للمنشآت والمطاعم المخالفة لإجراءات كورونا

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الأمانات والبلديات بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والإغلاق الفوري للأسواق والمطاعم والمنشآت غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.



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