القيادة تعزي رئيس زيمبابوي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقال الملك سلمان: «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس زيمبابوي برقية عزاء ومواساة، قال فيها: «تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة إلى منانغاغوا في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. وقال الملك سلمان: «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة كل من وزير الخارجية السيد سيبوسيسو مويو، ووزير النقل السيد جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».