حقوق الإنسان: تشغيل الطفل دون 15 عاما ممنوع

قالت هيئة حقوق الإنسان إنه يمنع تشغيل أي شخص دون سن 15 عاما، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، موضحة أن القوانين تمنع عمل الأطفال دون السن القانونية وذلك حماية لهم من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليمهم.

وأكدت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» أن تكليف الأطفال بأعمال قد يضر بسلامتهم أو بصحتهم، مشيرة إلى أنه يمنع استخدامهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة، كما حظرت الهيئة تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، وفي رمضان 4 ساعات فقط، وعدم تشغيلهم 4 ساعات متواصلة دون راحة.

وأضافت حقوق الإنسان: "كما يجب عدم تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية، أو الأعياد والعطلات الرسمية، كما يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث يشغله، خلال الأسبوع الأول من تشغيله".