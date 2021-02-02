وأكدت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» أن تكليف الأطفال بأعمال قد يضر بسلامتهم أو بصحتهم، مشيرة إلى أنه يمنع استخدامهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة، كما حظرت الهيئة تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، وفي رمضان 4 ساعات فقط، وعدم تشغيلهم 4 ساعات متواصلة دون راحة.
وأضافت حقوق الإنسان: "كما يجب عدم تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية، أو الأعياد والعطلات الرسمية، كما يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث يشغله، خلال الأسبوع الأول من تشغيله".
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان: تشغيل الطفل دون 15 عاما ممنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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