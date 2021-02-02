السعودية اليوم / مصر تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 541 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 166492 حالةً من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.

// انتهى //

01:38ت م

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القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و44 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 166492 حالةً من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.// انتهى //01:38ت م0252

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