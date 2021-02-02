السعودية اليوم / البرازيل تسجل 24591 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

سجلت البرازيل 24591 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس في البلاد بلغ 9229322 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 225099 حالة وفاة.

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01:05ت م

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برازيليا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت البرازيل 24591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 595 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس في البلاد بلغ 9229322 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 225099 حالة وفاة.// انتهى //01:05ت م0249

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