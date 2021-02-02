السعودية اليوم / فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا يؤكد فعالية اللقاحات في تراجع معدل الوفيات



واشنطن 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

أكد خبير الأمراض المعدية كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، أن اللقاحات المضادة لكورونا أسهمت في تراجع معدلات الوفيات ودخول المستشفيات للمصابين بالفيروس.

وقال فاوتشي في مؤتمر صحفي اليوم عقده فريق البيت الأبيض لمواجهة

وشدد على أهمية أخذ اللقاح لوقف انتشار عدوى كورونا المستجد وسلالاته الجديدة، والدراسات العلمية تقول إن الفيروسات لا تتحور إلاّ إذا تكاثرت داخل الجسم، واللقاحات المتوفرة حالياً لها دور مهم في ذلك.

من جانبها، أكدت مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة روشيل والينسكي، ضرورة الاستمرار بتوصيات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة لوقف تفشي الفيروس.

وأوضحت والينسكي أن أكثر من 25 مليون شخص في الولايات المتحدة، حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا على أقل تقدير.

وكشفت أنه يُفحص حالياً 3000 عينة أسبوعياً لتحليل التسلسل الجيني للفيروس، ومعرفة السلالات التي يمكن أن تنتشر، بالتعاون مع سبع جامعات.

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واشنطن 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسأكد خبير الأمراض المعدية كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، أن اللقاحات المضادة لكورونا أسهمت في تراجع معدلات الوفيات ودخول المستشفيات للمصابين بالفيروس.وقال فاوتشي في مؤتمر صحفي اليوم عقده فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا : إنه يمكن وقف تحور الفيروس عبر الاستمرار بعمليات التلقيح ضد كورونا، مشيراً إلى أن اللقاحات المتوفرة حالياً تعمل أيضاً على محاربة السلالة التي ظهرت في بريطانيا، ولكن تأثيرها على السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا يأتي بنسبة أقل.وشدد على أهمية أخذ اللقاح لوقف انتشار عدوى كورونا المستجد وسلالاته الجديدة، والدراسات العلمية تقول إن الفيروسات لا تتحور إلاّ إذا تكاثرت داخل الجسم، واللقاحات المتوفرة حالياً لها دور مهم في ذلك.من جانبها، أكدت مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة روشيل والينسكي، ضرورة الاستمرار بتوصيات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة لوقف تفشي الفيروس.وأوضحت والينسكي أن أكثر من 25 مليون شخص في الولايات المتحدة، حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا على أقل تقدير.وكشفت أنه يُفحص حالياً 3000 عينة أسبوعياً لتحليل التسلسل الجيني للفيروس، ومعرفة السلالات التي يمكن أن تنتشر، بالتعاون مع سبع جامعات.// انتهى //00:50ت م0248

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