

تبوك 19 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك عن آلية استقبال الشكاوى والمقترحات والمطالبات لعملائها في المنطقة.

وخصصت الشركة الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء في كل أسبوع، موعدًا لاستقبال المراجعين بمبنى الخدمات .

وأوضح مدير عام خدمات المياه بتبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن الإدارة تسعد باستقبال الجميع، والاستماع إلى احتياجاتهم وتسهيل الصعوبات التي تعترض تلبية مطالبهم لتوفير الخدمات لإيصال المياه لهم، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى للالتقاء بشكل مباشر مع جميع العملاء والمشتركين، والاستماع إلى مطالبهم والأخذ بملاحظاتهم؛ لتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة لإجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

// انتهى //

00:45ت م

0247





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شركة مياه تبوك تحدد موعداً لاستقبال ملاحظات وشكاوي عملائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.