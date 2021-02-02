السعودية اليوم / الرئيس الغامبي يلتقي سفير المملكة



بانجول 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

التقى فخامة رئيس جمهورية غامبيا ادما بارو في العاصمة بانجول اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى غامبيا فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وشكر فخامة الرئيس الغامبي، المملكة قيادةً وشعباً على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لبلاده.

كما قدم شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله لدفع العلاقات بين البلدين.

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