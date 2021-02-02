السعودية اليوم / تونس تسجل 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.

// انتهى //

23:43ت م

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تونس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.// انتهى //23:43ت م0237

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