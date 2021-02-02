السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الاستثمار في مجال المعلومات والبيانات الصحية



جنيف 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى الاستثمار في مجال المعلومات والبيانات الصحية وتحليلها وتعزيز أنظمتها، حيث كشفت الجائحة أن أكثر الأنظمة الصحية تقدماً لازالت تكافح لتوفير البيانات في الوقت الفعلي، والتصرف بسرعة بما يساعد علي تعزيز الاستجابة للجائحة وغيرها من حالات الطوارئ.

وأصدرت المنظمة تقريراً حول أنظمة المعلومات الصحية حول العالم شمل 133 دولة و87 من سكان العالم.

ووفقاً للتقرير فإن 60 من بلدان العالم لديها نظام متطور لمراجعة الأداء والتقدم في القطاع الصحي ، بينما نصفها لديه القدرة علي مراقبة جودة الرعاية الصحية، و32 من البلدان لديها القدرة علي وضع إستراتيجية وطنية للصحة الرقمية.

وأشار مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد 19 خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ، وبما يعكس إمكانية السيطرة علي الفيروس رغم المتحورات الجديدة.

وشدد على الالتزام بالتدابير الوقائية التي تحول دون ظهور متحورات جديدة، داعياً إلي عدم التسرع في فتح الاقتصادات ومواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكشف أدهانوم عن إطلاق حملة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لدعم التوزيع العادل للقاحات واختبارات تشخيص وعلاج كوفيد 19.

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