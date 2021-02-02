السعودية اليوم / الحكومة المغربية تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية



الرباط 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي أُقرت يوم 13 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة ليلاً.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس

وتنص الإجراءات على حضر التجول الليلي، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر من الساعة الـ 8 مساءً من كل يوم، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.

// انتهى //

22:59ت م

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الرباط 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي أُقرت يوم 13 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة ليلاً.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الجائحة والحد من انعكاساتها السلبية.وتنص الإجراءات على حضر التجول الليلي، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر من الساعة الـ 8 مساءً من كل يوم، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.// انتهى //22:59ت م0228

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