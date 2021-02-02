المملكة السعودية تغلق المطاعم والأسواق المخالفة للإجراءات الاحترازية

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها. وذلك حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، وفقا للبيان.



وكانت الوزارة ، قد وجهت الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار كورونا وتشديد الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والاسواق، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا.

وشملت التوجيهات إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تَظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين، إضافة إلى تنفيذ حملاتٍ تفتيشية وجولاتٍ رقابية على المحالّ التجارية والأسواق المركزية.

وقالت الوزارة إن هذه التوجيهات تأتي حرصاً من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.