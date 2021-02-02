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القبض على مطلق النار من المركبة في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

القبض على مطلق النار من المركبة في الرياض

جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية
القبض على مطلق النار من المركبة في الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص أطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادته مركبته داخل أحد الأحياء السكنية.

تفاصيل العملية: 

وصَرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وتباهيه بجريمته، وتعريضه سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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