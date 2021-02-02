انطلاق مهرجان الكمأ بحفر الباطن وشروط احترازية للدخول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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ينطلق يوم الخميس القادم مهرجان الكمأ بنسخته الثانية في حديقة الشمال بحفر الباطن، حيث يستمر لمدة ٤٥ يومًا، ويأتي بالتزامن مع ظهور نبات الكمأ الذي تشتهر به المحافظة.

شروط لدخول المهرجان :

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة حفر الباطن، سعود الصقري، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن لمن أراد دخول المهرجان يشترط عليه تحميل تطبيق توكلنا وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد، وسيتم وضع ملصقات إرشادية للتباعد”.

مراقبون في مهرجان الكمأ :

وأضاف الصقري أنه سيتم توفير جهاز للتعقيم، مع تواجد لمراقبين من الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع وزارة الصحة.

