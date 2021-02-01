شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص يطلق أعيرة نارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادته مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض.

وصَرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وتباهيه بجريمته، وتعريضه سلامة الآخرين للخطر، تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.