وزير الصناعة: السلع السعودية منتشرة في 178 بلدًا حول العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة من الدول التي استطاعت أن تستغل ثروتها الطبيعية بشكل اقتصادي ممتاز، وأحد الأمثلة على ذلك ما قامت به خلال 40 عامًا من تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم الفائدة من قطاع النفط والغاز.

مرحلة متقدمة من صناعة البتروكيماويات:

وقال الخريف في حواره إلى برنامج في العلن المذاع على قناة السعودية: إن هذه الصناعة وصلت لمرحلة متقدمة جدًّا، إلا أنه ما زلنا في معظم صناعاتنا البتروكيماوية نصنع المنتجات الأساسية ونبيعها للعالم والذي يقوم بإضافة لها وإعادة تصنيعها وإخراجها بمنتجات نهائية أكثر قيمة، موضحًا أن الهدف الآن هو أن يحدث ذلك داخل المملكة، وذلك بأن نحول جزءًا من هذه المنتجات لمنتجات نهائية من خلال استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية.

قطاع عريض جدًّا:

ورأى وزير الصناعة أن قطاع البتروكيماويات يتميز بأنه قطاع عريض جدًّا وموظف جيدًا، ومجموعة المنتجات التي سينتجها كبيرة وتغطي صناعات مختلفة يتم بناء عليها صناعات تحويلية أخرى تساعد على خلق فرص استثمارية كبيرة.

وشدد على أن المملكة لديها صناعة قوية، والسلع السعودية منتشرة في 178 بلدًا حول العالم.

