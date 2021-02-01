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بعد ارتفاع الإصابات.. الحقيل: الإغلاق الفوري لمخالفي احترازات «كورونا»

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جدة - خالد شويل - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل صدور توجيهاته للأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح الحقيل أنه سيتم الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي حماية للمجتمع ومنعاً لانتشار فايروس كورونا المستجد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أعلن اليوم (الاثنين) رصد ارتفاعات في أعداد الإصابات بفايروس كورونا المستجد في أغلب مناطق المملكة.

وأضاف عبر «تويتر»: «لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير».


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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