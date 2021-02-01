ضبط 17 ألف طن أغذية مخالفة وإغلاق 3 مستودعات بجدة

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وأوضحت الهيئة أن مفتشيها تتبعوا مصادر هذه المنتجات المستوردة بعد ورود معلومات عن وجود اشتباه في أحد المنتجات المستوردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وأسفرت عمليات الرصد والتقصي عن ضبط عدد من المستودعات تخزن كميات كبيرة من السمسم منتهية الصلاحية، وتعاد تعبئتها وتغيير تواريخ الصلاحية، وتستكمل «الهيئة» الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت عمليات الرصد والتقصي لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضبط 17 ألف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق 3 مستودعات بجدة، التي أعيدت تعبئتها، وتغليفها بتواريخ صلاحية جديدة.وأوضحت الهيئة أن مفتشيها تتبعوا مصادر هذه المنتجات المستوردة بعد ورود معلومات عن وجود اشتباه في أحد المنتجات المستوردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وأسفرت عمليات الرصد والتقصي عن ضبط عدد من المستودعات تخزن كميات كبيرة من السمسم منتهية الصلاحية، وتعاد تعبئتها وتغيير تواريخ الصلاحية، وتستكمل «الهيئة» الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.

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