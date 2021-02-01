شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة القبض على مشجع رياضي احتفل بفوز فريقه بالسوبر بإطلاق النار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكنت شرطة جازان من القبض على مشجع رياضي احتفل بفوز بفريقه بإطلاق النار من سلاح رشاش خلال مباراة السوبر.

وتبين أن المشجع أطلق من سلاح بحوزته أعيرة نارية في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، معرضا سلامة الآخرين للخطر وتوثيقه ذلك ونشره متباهيا بفعلته.

وحددت شرطة جازان، هويته وضبطته، واتضح أنه مواطن في العقد السادس من العمر، كما تم ضبط السلاح المستخدم وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته لفرع النيابة العامة.