شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح نسبة السكر في التمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نسبة السكر في التمرة الواحدة.

وقال النمر أن " نسبة السكر تختلف حسب وزن التمرة ونوعهامثلاً تمرة الخلاص الواحدة وزنها ٨ جرام بدون النواة تحتوي ٥ جرام سكر أكثر من وزن ملعقة شاهي واحدة من السكر" .

وفي وقت سابق. أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،عدم صحة ما يُشاع من أنَّ العسل الأصلي لا يرفع السكر في الدم، مشيرًا إلى خطأ تلك المعلومة.