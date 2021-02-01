اخبار السعوديه

النمر يوضح نسبة السكر في التمر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح نسبة السكر في التمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نسبة السكر في التمرة الواحدة.

وقال النمر أن " نسبة السكر تختلف حسب وزن التمرة ونوعهامثلاً تمرة الخلاص الواحدة وزنها ٨ جرام بدون النواة تحتوي ٥ جرام سكر أكثر من وزن ملعقة شاهي واحدة من السكر" .

وفي وقت سابق. أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،عدم صحة ما يُشاع من أنَّ العسل الأصلي لا يرفع السكر في الدم، مشيرًا إلى خطأ تلك المعلومة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا