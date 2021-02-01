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"الحقيل" يوجه بالإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالاحترازات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وقال الحقيل "‏حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس ؛ وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها" .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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