وقال الحقيل "‏حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا ؛ وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها" .

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

شكرا لمتابعة خبر عن "الحقيل" يوجه بالإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالاحترازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية