شكرا لمتابعة خبر عن "الحقيل" يوجه بالإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالاحترازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وقال الحقيل "حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا؛ وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها" .