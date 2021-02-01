شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مليباري يتحدث عن مقاعد الأطفال في السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث رئيس جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الغربية، الدكتور علي مليباري، عن مقاعد الأطفال في السيارة.
وقال علي مليباري خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" يجب أن تكون مقاعد الأطفال في السيارة موضوعة بشكل صحيح في المقاعد الخلفية ".
ولفت:" نسبة المخاطر بوضع الأطفال في المقاعد الخلفية أقل بالنسبة للأطفال في المقاعد الأمامية "، مشددا على رفع المستوى التوعوي للأسر عند وضع أطفالهم في السيارة.
وتابع:" الإصابة النفسية والاجتماعية بالحوادث الأليمة للطفل تمتد لفترة طويلة ".