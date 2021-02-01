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‏بالفيديو.. مليباري يتحدث عن مقاعد الأطفال في السيارة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث رئيس جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الغربية، الدكتور علي مليباري، عن مقاعد الأطفال في السيارة.

وقال علي مليباري خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" يجب أن تكون مقاعد الأطفال في السيارة موضوعة بشكل صحيح في المقاعد الخلفية ".

ولفت:" نسبة المخاطر بوضع الأطفال في المقاعد الخلفية أقل بالنسبة للأطفال في المقاعد الأمامية "، مشددا على رفع المستوى التوعوي للأسر عند وضع أطفالهم في السيارة.

وتابع:"  الإصابة النفسية والاجتماعية بالحوادث الأليمة للطفل تمتد لفترة طويلة ".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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