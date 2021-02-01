شكرا لمتابعة خبر عن ‏بالفيديو.. مليباري يتحدث عن مقاعد الأطفال في السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث رئيس جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الغربية، الدكتور علي مليباري، عن مقاعد الأطفال في السيارة.

وقال علي مليباري خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" يجب أن تكون مقاعد الأطفال في السيارة موضوعة بشكل صحيح في المقاعد الخلفية ".

ولفت:" نسبة المخاطر بوضع الأطفال في المقاعد الخلفية أقل بالنسبة للأطفال في المقاعد الأمامية "، مشددا على رفع المستوى التوعوي للأسر عند وضع أطفالهم في السيارة.

وتابع:" الإصابة النفسية والاجتماعية بالحوادث الأليمة للطفل تمتد لفترة طويلة ".