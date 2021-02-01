شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد.. معنفة جازان تروي تفاصيل مثيرة حول تعنيفها على يد والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روت المواطنة ابتهاج، معنفة جازان، تفاصيل تعنيفها على يد والدها، قائلة:" والدي كان يعنفني لفظيًا وجسديًا، وكان يتعمد بضربي في رأسي حتى لا تظهر آثار على جسمي وكان يقوم بتقطيع شعري ".

وأضافت معنفة جازان خلال حوارها عبر برنامج" يا هلا ":" بدأ والدي بتعنيفي منذ كان عمري 7 أو 8 سنوات تقريبا، والآن عمري 15 سنة "، موضحة:" كنت أخبر والدتي بكل ما يحصل، وكانت تذهب بي إلى حقوق الإنسان وإلى الحماية والشرطة، وكله لم يفيد، كانوا يرجعوني إلى والدي لأن عنده صك ".

وأوضحت أنها تقيم حاليا مع والدتها، لافتة إلى أن والدتها تعاملها جيد جدًا، لافتة أنها عندما كانت عند والدها كان يعنفها يوميًا وبدون أسباب، وأنها لم تكن تعيش مع والدها وإنما مع جدتها أم أبيها.