شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من متحدث ‎الصحة للجميع:" لا تجاملوا على حساب صحتكم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:" رصدنا ارتفاعات بالإصابة بفيروس ‎ كورونا في أغلب مناطق المملكة ".

وأضاف محمد العبدالعالي:" لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير ".

وتابع:" الجائحة مستمرة، ولا تجاملوا على حساب صحتكم "، ويأتي ذلك في ظل تلقي العديد من المواطنين لقاح كورونا للحد من انتشاره.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 266 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 359,839 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6379 حالة