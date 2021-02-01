متحدث الصحة يحذر: عودة منحنى إصابات كورونا للصعود بنسبة 200%

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن دول العالم ما زالت تعاني من جائحة فيروس كورونا.

وقال متحدث وزارة الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى إلى الصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير».

وأضاف: «حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية».

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